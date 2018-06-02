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Fenerbahçe Genel Kurulu'nda arbede

Aziz Yıldırım'a tepki Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç'un konuşması sırasında arbede yaşandı. Genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç'un kürsüde konuşma yaptığı...

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda arbede

Aziz Yıldırım'a tepki

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Ali Koç'un konuşması sırasında arbede yaşandı.
Genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç'un kürsüde konuşma yaptığı sırada genel kurulu tribünden takip eden üyeler, Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi. Ali Koç'un konuşması sırasında Aziz Yıldırım ile hararetli diyaloga girmesi sonrası tribünlerden Aziz Yıldırım'a tepki gösterilirken, Ali Koç üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra saha içerisindeki tünelin çevresinde gerginlik yaşanırken, Ali Yıldırım ve Aziz Yıldırım bu bölgeye giderek üyeleri sakinleştirdi. Bunun ardından Ali Koç yeniden kürsüye çıkarak konuşmasını sonlandırdı ve Aziz Yıldırım ile yönetiminin elini sıkarak platformdan ayrıldı.
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un ardından kürsüye çıkarken, tribünlerden büyük tepki gördü. Bu sırada Yıldırım kendisine tepki gösterenlere yanıt verirken, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük üyeleri sakin olmaya davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Tünelin çevresindeki arbede
- Yıldırım'ın tribüne seslenmesi
- Koç'un üyelere uyarısı
- Genel detaylar

FOTOĞRAF: CAN EROK - İSTANBUL,()

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