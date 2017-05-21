Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'da

ANKARA,() - SPOR Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ankara'ya geldi.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde saat 14.00'te idman yapan ve Gençlerbirliği mazının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Ankara'ya gelerek kampa girdi.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcıklarını ise İsmail Şencan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

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