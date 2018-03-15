Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

 İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu. 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

 İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.
17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.
Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:
20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Ali Palabıyık)
20:00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor(Arda Kardeşler) 

17 Mart Cumartesi:
13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor(Mete Kalkavan)
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Bülent Yıldırım)

18 Mart Pazar:
13:30 Atiker Konyaspor  - Kayserispor (Halis Özkahya)
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)
16:00 Trabzonspor  - Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (Halil Umut Meler)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314