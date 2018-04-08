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Fenerbahçe - Galatasaray: 75-68

İSTANBUL,() SALON: Metro Enerji HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Erhan Gürsel, Nazlı Çisil Güngör FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Sottana 15, Ayşe Cora 3, Vaughn 19, Verameyenka 21, Plum 1, Tuğçe Canıtez 5, Esra Ural Topuz, Pelin Bilgiç,...

Fenerbahçe - Galatasaray: 75-68

İSTANBUL,()

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Erhan Gürsel, Nazlı Çisil Güngör
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Sottana 15, Ayşe Cora 3, Vaughn 19, Verameyenka 21, Plum 1, Tuğçe Canıtez 5, Esra Ural Topuz, Pelin Bilgiç, Tilbe Şenyürek
GALATASARAY: Tuğba Taşçı, Işıl Alben 5, Quigley 22, Dubljevic 20, Petronyte 9, Gizem Başaran 4, İrem Naz Topuz 3, Meltem Yıldızhan, Epoupa 5, Özge Kavurmacıoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 17-21
İLK YARI: 35-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-43

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'ı 75-68 mağlup etti.
Sarı lacivertliler bu sonuçla birlikte 18'inci galibiyetini alırken, sarı kırmızılılar ise 13'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
Günün diğer maçında ise Mersin Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Samsun Canik Belediye'yi 102-62 yendi.

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