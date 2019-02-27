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Fenerbahçe - Galatasaray: 71-56

Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA () SALON: 11 Nisan HAKEMLER: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazli Çisil Güngör FENERBAHÇE: Ayşe Cora 12, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez...

Fenerbahçe - Galatasaray: 71-56

Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA ()

SALON: 11 Nisan
HAKEMLER: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Nazli Çisil Güngör
FENERBAHÇE: Ayşe Cora 12, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 9, Plum 10, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 13, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş 2, Zandalasini 11, Esra Ural
GALATASARAY: Şerife Alperi Onar 16, İrem Naz Topuz 7, Sinem Ataş, Işıl Alben, Abdi 11, İnci Güçlü, Grigalauskyte 10, Macaulay 7, Jefferson 5
1'İNCİ PERİYOT: 20-8
İLK YARI: 41-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-42

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu. Sarı lacivertli ekibin yarı finaldeki rakibi Mersin Büyükşehir Belediyespor olacak.

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