Fenerbahçe - Galatasaray: 48-59

İSTANBUL ()
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Özlem Yalman, Erhan Gürsel, Tolga Edis
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Hartley 9, Tuğçe Canıtez 3, Stokes 12, Verameyenka 6, Ayşe Cora 1, Özge Yavaş, Zandalasini 9, Esra Ural Topuz 2
GALATASARAY: Işıl Alben 22, Jefferson 6, Fahriya Abdi 4, Macaulay 20, İnci Güçlü 2, Eda Şahin, Sinem Ataş 3, Grigalauskyte 2, Sude Yılmaz
1'İNCİ PERİYOT: 6-19
İLK YARI: 21-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 35-49
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 59-48 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.
Serinin üçüncü maçı Galatasaray'ın ev sahipliğinde 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak.