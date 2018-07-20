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Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazır

İSTANBUL, () İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul’a dönen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Phillip Cocu...

Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazır

İSTANBUL, ()

İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul’a dönen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman10.30’da başladı. Dayanıklılık koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, bu antrenmanla yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

(FOTOĞRAFLI)

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