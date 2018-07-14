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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı

İSTANBUL,() Fenerbahçe, transfer görüşmeleri yapmak üzere dün İstanbul'a getirdiği Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen,...

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri yapmak üzere dün İstanbul'a getirdiği Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna kattı.
Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştır. Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe Ailesi'ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz" denildi.
Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu da genç oyuncu için, "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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