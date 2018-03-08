Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında, pazar günü saat 16.00'da, Yeni Malatya Stadyumu’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

