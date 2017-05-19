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Fenerbahçe Euroleauge'de 2'nci kez finalde 

Sarı-Lacivertliler Real Madrid'i 84-75 yendi  Fenerbahçe 21 Mayıs'ta Yunanistan ekibi Olympiacos ile finalde karşılaşacak SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,() -  Sinan Erdem Salonu'nda düzenlenen THY Euroleauge Final-Four'da gecenin 2'nci...

Fenerbahçe Euroleauge'de 2'nci kez finalde 

Sarı-Lacivertliler Real Madrid'i 84-75 yendi 

Fenerbahçe 21 Mayıs'ta Yunanistan ekibi Olympiacos ile finalde karşılaşacak

SERCAN SAPANATAN / İSTANBUL,() - 

Sinan Erdem Salonu'nda düzenlenen THY Euroleauge Final-Four'da gecenin 2'nci maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i 84-75'lik skor ile yenen temsilcimiz Fenerbahçe finale yükseldi. 
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe 1'inci periyotu 21-13 önde kapattı. İkinci periyotta da üstün oyununu sürdüren sarı lacivertliler ilk yarıyı 44-34 önde soyunma odasına girdiler.
Çekişmeli geçen son periyotta ise Fenerbahçe zaman zaman zorlansada savunmada gösterdiği performans ve Udoh Ekpe'nin başarılı oyunu ile maçı 84-75 kazanmasını bildi. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Real Madrid'den 28 sayıyla Llull Sergio oldu. 
FENERBAHÇE 21 MAYIS'TA YUNANİSTAN EKİBİ OLYMPIACOS İLE FİNALDE KARŞILAŞACAK
Euroleauge'de geçen senenin ardından 2'nci kez finale yükselen Fenerbahçe'de başantrenör Obradovic ise bu heyecanı 11'inci kez yaşayacak. 
Fenerbahçe, final karşılaşmasında 21 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da  Olympiacos ile karşılaşacak. 
 

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