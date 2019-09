Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor -1

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, isim ve forma göğüs sponsoru olarak HDI Sigorta ile anlaşma imzaladı.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ve Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Ulaş Kıyak ile Salvador Hidalgo Oliva katıldı.



Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attı.



İmzaların atılmasının ardından Burhan Karaçam, Ceyhan Hancıoğlu'na forma hediye etti. Ardından Başkan Ali Koç ve voleybolcuların da katılımıyla toplu fotoğraf çektirildi.



BURHAN KARAÇAM: HDI SİGORTA'NIN BU GÜÇLÜ YOL ARKADAŞLIĞININ ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ İNANIYORUM



Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, "HDI Sigorta, geçen sene çok zor şartlar altında devraldığımız kulübümüzün yönetiminde mali konularda bize destek veren en önemli kuruşlardan bir tanesi olarak öne çıktı. Tüm tesislerimizin sigortalarını geçen seneki sponsorluk anlaşmamızla HDI Sigorta üstlenmişti. Bu sene de bu kapsamı daha da genişlettik. HDI bu sefer Erkek Voleybol Takımımızın hem isim hem de göğüs sponsoru oldu" dedi.



Taraftarların desteğine futbolda olduğu gibi diğer branşlarda da ihtiyaç duyduklarını söyleyen Karaçam, "Taraftarlarımızdan bir isteğimiz daha var futbola olduğu gibi diğer branşlara da ilgi göstermeli ve takımlarının yanında olmalarını diliyoruz. Yine mevcut ekonomik koşulların daha da zor olması nedeniyle daha da sıkıntılı bir dönem olabilir. Dolayısıyla birbirimize kenetleneceğimiz bir dönem diliyorum. Bu sene voleybol maçlarımız Burhan Felek'te oluyor ve tüm camiamızın fertlerini oraya davet ediyoruz" diye konuştu.



"BU SENE DAHA DA BÜYÜK BAŞARILARA YOL ALACAĞIMIZA GÖNÜLDEN İNANIYORUZ"



Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın çift kupalı geçen sezonuna değinen Burhan Karaçam, "Erkek Voleybol Takımımız geçen sene çok iyi başlamadığı sezonu gerçekten göğsümüzü kabartarak, gözlerimizi yaşartarak hem yöneticimiz Simla Türker Bayazıt liderliğinde hem de İlker Dinçay'ın yardımcı liderliğinde Fenerbahçemize yakışan şekilde tamamladı. Bu sene daha da büyük başarılara yol alacağımıza gönülden inanıyoruz. Geçen sene Kupa Voley ile lig şampiyonluğunu aldık. Bu sene camiamız için çok sevindirici olan, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde hem erkek hem de kadın Voleybol Takımlarımız ülkemizi temsil edecekler" ifadelerini kullandı.



CEYHAN HANCIOĞLU: "AMATÖR BRANŞLARA DESTEK OLMAK BİZİM İÇİN DAHA KEYİFLİ"



Amatör branşlara destek olmanın kendileri için keyifli ve kulüpler açısından da önemli olgunu belirten Ceyhan Hancıoğlu, "Hatırlarsınız bundan bir sene önce bu masada otururken bir sözümüz vardı 'seneye daha iyisini yapalım' diye, ekonomik konjoktür müsaade ettiği sürece bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. HDI Sigorta olarak da yaklaşık on yıldır spor arenasında varız. Amatör branşlara destek olmak bizim için daha keyifli, kulüpler açısından da çok önemli. Bugüne kadar Fenerbahçe'nin sadece sigorta sponsoru gibiydik, bu hizmetlerimizi devam ettiriyoruz fakat artık bunu taçlandırıyoruz. İki büyük markanın bir araya gelmesi önemli. Seyirciyi biraz salona çekmemiz gerekiyor, etkinlik anlamında da sponsor olarak bize ne düşerse yaparız, kupa bekliyoruz" şeklinde konuştu.



ULAŞ KIYAK: "FENERBAHÇE'NİN HEDEFLERİ HER ZAMAN YÜKSEKTİR"



Fenerbahçe Erkek Voleybol Takım'ının kaptanı Ulaş Kıyak, sarı-lacivertli takımın hedefleri hakkında şunları söyledi:



"Fenerbahçe'de 2'nci yılımı dolduracağım geldiğinde anlarsın diyen arkadaşlarım olmuştu Fenerbahçe için. İnsan bildiğini sanıyor ama bu formayı giydiğinizde o ağırlığı ve büyüklüğü hissediyorsunuz. Biraz strese girdim açıkçası çünkü çok şerefli bir forma ve camia, ayrı bir dünya. Sezona çok güzel başlayamadık istemediğimiz beklemediğim mağlubiyetler aldık amaç camianın büyüklüğünü buradan anlamak gerekiyor kriz yönetimini tüm camia çok iyi yönetti. Hep desteklerini hissettik ve karşılığını aldık sezonu güzel bir şekilde bitirdik. Önümüzdeki sene için Fenerbahçe'nin hedefleri her zaman çok yüksektir senin hedefin ne olursa olsun çıta burada çok yüksektir çünkü burası Fenerbahçe. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi var ve süper kupa var tüm kupalara sahibiz. Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz de buradan çıkınca Topuk Yaylası'ndaki çalışmalara dahil olacağız. Her şey hayırlı uğurlu olur inşallah."



SALVADOR HIDALGO OLIVA: "FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM



Fenerbahçe'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden smaçör Salvador Hidalgo Oliva, "Takımımızı çok seviyorum. Daha üç aydır buradayım ancak kendimi çok mutlu hissediyorum. Sayın başkanımız Ali Koç, takım arkadaşlarım, daha önceden tanıdığım isimler sayesinde buraya çok çabuk adapte oldum. Üzerimizde taşıdığımız bu forma ve sponsorluk antlaşmasıyla beraber çıkacağımız tüm maçları galibiyetle sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Çok mutluyum. HDI Sigorta'nın bize verdiği bu dayanışmayla beraber Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve ligdeki yani önümüzdeki tüm kupaları alacağımızı düşünüyorum. Geçen sene yapacağımızdan daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Diğer takımların önünde bitirmiştik, başlangıçta biraz kötüydük ama sonunda çok mutlu olduk. Bu sene en az bunu yapacağız ya da çok daha iyisini yapacağız. Bu sponsorluk antlaşmasıyla beraber bize verdiğiniz yardımlarda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Aslında geçen seneyle ilgili çok konuşmak istemiyorum ama benim buraya gelişimle ilgili takım arkadaşım Ulaş ve Ferhat bana çok yardımcı oldu, kötü başlamamıza rağmen her şey süper bitti. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu.