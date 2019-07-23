Fenerbahçe, Eljif'in Napoli'ye transferini açıkladı 

FENERBAHÇE Kulübü, başarılı orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ın transferini resmi sitesinde yaptığı paylaşımla duyurdu. Napoli'ye trasfer olan Eljif için Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, 'Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle' şeklindeki ifade yer aldı. Bu paylaşımın ardından Fenehbahçe Kulübü'nin resmi internet sitesi kilitlendi. Yoğun ilgi nedeniyle bir süre siteye girilemedi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas’ın transferi konusunda İtalya’nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif’e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.

Yolun açık olsun Eljif Elmas.

Fenerbahçe Spor Kulübü"