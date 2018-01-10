türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu:2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır
2017'de FETÖ'den 48 bin 305...
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED toplantısında gerginlik
Silivri'deki katı atık tesisi ÇED...
Trump Davos'a gidecek
Trump Davos'a gidecek
Okul önünde öğrenciler ebiber gazı 4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik oldu
4 öğrenci 2 öğretmen hastanelik...

Fenerbahçe Doğuş, Valencia deplasmanında

İSTANBUL, () THY Avrupa Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 22:45'te deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Pabellon Fuente de San Luis'de oynanacak. Sarı-lacivertli...

Fenerbahçe Doğuş, Valencia deplasmanında

İSTANBUL, ()
THY Avrupa Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 22:45'te deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Pabellon Fuente de San Luis'de oynanacak.
Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Son maçında sahasında Baskonia'yı mağlup eden Obradovic'in öğrencileri, bu maçı da kazanarak zirve yarışını sürdürmek hedefinde. Fenerbahçe Doğuş, ligde ise 14 maç sonunda aldığı 12 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.
Ev sahibi ekip Valencia Basket ise, Avrupa Ligi'nde bu sezon yalnızca 5 galibiyet alabildi. İspanya ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek ilk 8 yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor. Valencia ekibi ligde ise 15 maç sonunda 10 galibiyet alarak, 4'üncü sırada kendisine yer buldu.
İki ekip arasında oynanan son maçta, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Valencia Basket'i 79-66 mağlup etmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314