Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da

İSTANBUL /

Fenerbahçe Doğuş'un anlaşmaya vardığı Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Doğuş yetkilileri tarafından karşılanan Lauvergne, burada yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyordum. Burada öğreneceğim çok şey var. Zeljko Obradovic gibi bir koçla çalışacak olmak gurur verici. Bogdan ile de çok konuştuk; bana Türkiye, Fenerbahçe ve Koç'la ilgili çok fazla şey anlattı ve öğretti. Çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI