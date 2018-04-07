escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Fenerbahçe Doğuş - Trabzonspor: 112-83

İSTANBUL,() SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Özge Şentürk FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 8, Wanamaker 19, Guduric 8, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 16, Barış Hersek 5, Nunnally 5, Vesely 9, Melih Mahmutoğlu...

Fenerbahçe Doğuş - Trabzonspor: 112-83

İSTANBUL,()

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Özge Şentürk
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 8, Wanamaker 19, Guduric 8, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 16, Barış Hersek 5, Nunnally 5, Vesely 9, Melih Mahmutoğlu 14, Sinan Güler 11, Sloukas 7, Egehan Arna
TRABZONSPOR: Vasiliauskas 5, Eldridge 22, Harris 12, Green 12, Obekpa 4, Alper Saruhan, Heslip 11, Burak Eşlik, Ozan Anton Odabaşı 5, Bora Hun Paçun 12, Yusuf Necip Seçen
1'İNCİ PERİYOT: 31-24
İLK YARI: 57-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-67
5 FAUL ALAN: 36.28 Obekpa (Trabzonspor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Trabzonspor'u 112-83 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı lacivertliler 21'inci galibiyetini elde ederken, bordo mavili takım 15'inci yenilgisini tattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314