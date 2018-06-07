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Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ maçının ardından

Gürkan DURAL/İSTANBUL,() Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, evinde TOFAŞ'ı 86-78 yenerek 2-0 öne geçti. Karşılaşma sonrasında maçı değerlendiren Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü...

Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ maçının ardından

Gürkan DURAL/İSTANBUL,()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, evinde TOFAŞ'ı 86-78 yenerek 2-0 öne geçti.
Karşılaşma sonrasında maçı değerlendiren Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, "İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum, bir galibiyet daha aldık. Seride durum 2-0 oldu. 2 günde bir play-offlarda maç oynamak çok zor. İlk maç biraz kolay oldu o yüzden bu maça hazırlamaya çalıştık oyuncularımızı. Daha farklı olacağını biliyorduk. Rotasyon yapmaya çalıştım. Benchten gelen oyuncular, oyunun gidişatını değiştirdi. Kendi açımdan ve herkesin anlaması gereken şey rakibimize saygı duymamız gerektiği. Şampiyonluk için 2 galibiyete daha ihtiyacımız var. TOFAŞ çok iyi bir maç oynadı. Onları da tebrik ediyorum, bugün salona gelen taraftara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise "Bizim enerjiye ihtiyacımız var ama o enerjiyi verecek oyuncularımızın sayısının daha fazla olması lazım. Çok az oyuncuyla bu mücadeleyi veriyoruz. İlk turlar daha rahattı ama benchten katkı alamıyoruz. Bugün Barış'ı ayağından problem olduğu için oynatamadık. Yorgunluktan dolayı maç sonunda problem yaşıyoruz. Oynadığımız takım Avrupa'nın en iyi takımı. İki gün önceki ağır mağlubiyetten sonra bugün burada kazanmak kolay değil. Şimdi kendi sahamızda 2 maç oynayacağız. Umarım iyi değerlendirebiliriz. Bu kadar sık maç oynamak bizim gibi takımlar için çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Orhun Ene'nin açıklamaları
- Zeljko Obradovic'in açıklamaları

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