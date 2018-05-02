Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ: 98-78

İSTANBUL,()

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Osman Sinan İşgüder

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 11, Guduric 6, Melli 9, Ahmet Düverioğlu 19, Barış Hersek 2, Wanamaker 8, Egehan Arna 7, Thompson 1, Sinan Güler 7, Sloukas 10, Datome 12

TOFAŞ: Henry 1, Crocker 8, Mejia 15, Morgan 18, Muhsin Yaşar, Barış Ermiş 8, Berkan Durmaz, Owens 6, Kadji 16, Yiğit Arslan 6

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

İLK YARI: 49-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-53

5 FAUL ALAN: 38.57 Thompson (Fenerbahçe Doğuş)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26'ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe Doğuş, kendi sahasında TOFAŞ'ı 98-78 mağlup ederek 24'üncü galibiyetine ulaştı ve bitime üç hafta kala normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. TOFAŞ ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.