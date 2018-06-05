Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ: 103-63

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,()

SALON: Ülker

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melli 9, Barış Hersek 2, Melih Mahmutoğlu 12, Wanamaker 17, Sloukas 5, Egehan Arna 1, Nunnaly 14, Vesely 11, Sinan Güler 5, Ali Muhammed 12, Ahmet Düverioğlu 10, Datome 5

TOFAŞ: Morgan 2, Berkan Durmaz 7, Barış Ermiş 13, Yiğit Aslan 11, Crocker 8, Mejia 6, Henry 2, Efe Beşok 3, Mert Konuk, Owens 4, Kadji 2, Muhsin Yaşar 5.

1'İNCİ PERİYOT: 21-15

İLK YARI: 47-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-42

DİSKALİFİYE: Crocker (TOFAŞ)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında TOFAŞ'I 103-63 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 7 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

CROCKER DİSKALİFİYE EDİLDİ

Mücadelenin 2'nci periyodunda TOFAŞ'tan Crocker üst üste aldığı iki sportmenlik dışı faulün ardından oyun dışında kaldı.

ALİ KOÇ MAÇI İZLEMEYE GELDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mazbatasını alan başkan Ali Koç, basketbol takımını destelemeye geldi. Yönetim kurulu üyeleri ile mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelen Koç, tezahüratlarla karşılandı. Serinin ilk maçına yoğun ilgi gösteren sarı lacivertli taraftarlar Koç'a sevgi gösterilerinde bulunurken, ''Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon'' şeklinde tezahüratlarda bulundular.

Öte yandan başkan Ali Koç, salonda bulunan sarı lacivertli taraftarların tezahüratlarına da eşlik etti. Sarı diye bağıran Koç'a taraftarlar lacivert diye karşılık verdi.

(FOTOĞRAFLI)