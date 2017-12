Fenerbahçe Doğuş -Real Madrid maçının ardından 

Zeljko Obradovic " Takım gibi davranmıyoruz"

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezon oynanan Maccabi maçından sonra sergilenen kötü performanslardan birini sergilediklerini belirten Obradovic, bunun nedenlerini anlayıp gerekenleri yapacaklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeljko Obradovic, "Bu akşam maça çok pozitif başladık. İlk çeyreği hazırlandığımız gibi oynadık. Sonra birkaç dakika hariç yaptığımız her şey çok kötüydü. Bu sene en kötü oynadığımız maçlardan biri olan Maccabi'den sonra bu akşam da kötü oynadık. Böyle olunca ilk sorumluluk koçtadır. Bunun nedenlerini anlayıp neden aynı hataları, aynı faulleri, aynı sportmenlik dışı faulleri yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Hepsi benim sorumluluğumda. Bugüne kadar kaybettiğimiz bütün maçlar Maccabi maçı hariç bugünkü gibiydi. Çok kritik noktalarda yakın olan maçlarda kötü reaksiyon gösteriyoruz. Bunun nedenini anlayıp takıma yardımcı olmam gerekiyor. Bu da benim görevim. Taraftarlara bu atmosfer için teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdalar. Beni en çok üzen noktalardan birisi de bu. Bize güveniyorlar, buraya geliyorlar ama biz takım gibi davranmıyoruz. Umarım bu değişecek" diye konuştu.

PABLO LASO "EKSİK KADROMUZLA DİK DURMAYI BAŞARDIK"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise savunmada daha iyi olduklarını ifade ederek, "Eksik kadromuzla dik durmayı başardık. Savunmamız daha iyiydi birçok pozisyonda kontrolü ele aldık" dedi.

THY Euroleague'in 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş'u 77-79'luk skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, "40 dakika boyunca iyi oynadık. Fenerbahçe Doğuş çok agresif başladı. İlk başta hiç sayı bulamadık. İkinci çeyrekte daha fazla sayı bulduk. Eksik kadromuzla dik durmayı başardık. Savunmamız daha iyiydi birçok pozisyonda kontrolü ele aldık. Son saniyeye kadar savaştık. Bu salondaki atmosfere alışmaya başladık. Geçen sene Fenerbahçe'ydi bu sene biz" ifadelerini kullandı.

Pablo Laso, genç oyuncu Luka Doncic ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Doncic çok iyi bir oyuncu. Çok farklı savunmacılara alışkın bir oyuncu. Gereğini yapıyor ve değişik pozisyonlarda oynayabiliyor. Hep doğru kararları verebilecek mi diye endişelerim oluyor ama her zaman kararları veriyor. Bugün 10 asist yaptı bu da en güzel göstergesi. Takıma hep katkıda bulunuyor. 8 ribaundu da var. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve takım için oynuyor. Takıma 13 yaşındayken katıldı. Biz onunla gurur duyuyoruz. Bu salonda Fenerbahçe Doğuş'a karşı triple-double yapamadığı için biraz üzgündü. Ben onu çok fazla düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

