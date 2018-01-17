Fenerbahçe Doğuş - Panathinaikos: 67-62

İSTANBUL, ()
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Olegs Latisevs
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 14, Melli 7, Melih 3, Wanamaker 2, Sloukas 11, Guduric 9, Vesely 12, Muhammed Ali 5, Datome 4
PANATHINAIKOS: Singleton 14, Rivers 8, Pappas 8, Denmon 7, Gist 2, Vougioukas 4, Lekavicius 3, Gabriel, Calathes 13, Antetokounmpo 3
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
İLK YARI: 35-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-50
THY Avrupa Ligi 18'inci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 67-62 yendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 20-18 önde geçti. 2'nci çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 35-30 önde kapattı.
3'üncü periyotta Panathinaikos yeniden oyun hakimiyetini eline alırken, maçın final bölümüne 50-47'lik Panathinaikos üstünlüğü ile girildi. Son periyotta rakibine yalnızca 12 sayı üretme fırsatı veren sarı-lacivertliler, parkeden 67-62 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 12'nci galibiyetini alırken, Panathinaikos 6'ncı mağlubiyetini tattı.
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