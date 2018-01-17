Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MGK: PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçler toplanmalı
MGK'dan ABD'ye çok sert uyarı
Askeri eğitim uçağı düştü: Üç şehit
Askeri eğitim uçağı düştü: Üç...
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan geriledi 
Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan...

Fenerbahçe Doğuş - Panathinaikos: 67-62

İSTANBUL, () SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Olegs Latisevs FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 14, Melli 7, Melih 3, Wanamaker 2, Sloukas 11, Guduric 9, Vesely 12, Muhammed Ali 5, Datome 4 PANATHINAIKOS: Singleton...

Fenerbahçe Doğuş - Panathinaikos: 67-62

İSTANBUL, ()

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Olegs Latisevs
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 14, Melli 7, Melih 3, Wanamaker 2, Sloukas 11, Guduric 9, Vesely 12, Muhammed Ali 5, Datome 4
PANATHINAIKOS: Singleton 14, Rivers 8, Pappas 8, Denmon 7, Gist 2, Vougioukas 4, Lekavicius 3, Gabriel, Calathes 13, Antetokounmpo 3
1'İNCİ PERİYOT: 18-20
İLK YARI: 35-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-50

THY Avrupa Ligi 18'inci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 67-62 yendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 20-18 önde geçti. 2'nci çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 35-30 önde kapattı.
3'üncü periyotta Panathinaikos yeniden oyun hakimiyetini eline alırken, maçın final bölümüne 50-47'lik Panathinaikos üstünlüğü ile girildi. Son periyotta rakibine yalnızca 12 sayı üretme fırsatı veren sarı-lacivertliler, parkeden 67-62 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 12'nci galibiyetini alırken, Panathinaikos 6'ncı mağlubiyetini tattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314