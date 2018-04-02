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Fenerbahçe Doğuş oyuncuları taraftarlarla bir araya geldi

Sinan Güler: "Rakip olarak kimin geldiği önemli değil" "Şampiyonluğa kadar gitmek istiyoruz" Olgucan KALKAN / İstanbul,() -  Fenerbahçe Doğuşlu basketbolcular Brad Wanamaker, Jason Thompson, Marko Guduric ve Sinan Güler, sarı-lacivertli...

Fenerbahçe Doğuş oyuncuları taraftarlarla bir araya geldi

Sinan Güler: "Rakip olarak kimin geldiği önemli değil"

"Şampiyonluğa kadar gitmek istiyoruz"

Olgucan KALKAN / İstanbul,() - 

Fenerbahçe Doğuşlu basketbolcular Brad Wanamaker, Jason Thompson, Marko Guduric ve Sinan Güler, sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.
Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sinan Güler, "Aynı zamanda sporun sponsorluklarla, bu tarz iş birlikleriyle ne kadar daha büyüdüğünü ve neler yapabildiğimizi sportif anlamda gösterebilmek, böyle fırsatları bulmak çok önemli. QNB Finansbank'a hem kulübümüze olan desteğinden dolayı bizi hem çalışanlarla hem de taraftarla buluşturduğu için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki Final-Four yolunda desteğiniz, başarımız da artar" diye konuştu.
"RAKİP OLARAK KİMİN GELDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"
EuroLeague'de kesin rakiplerin perşembe günü oynanacak maçlar sonunda belli olacağını ifade eden Güler, "Rakipler haftaya belli olacak. Play-offtaki takımlar belli oldu ama daha sıralamalar belli değil. Perşembe günkü maçtan sonra belli olacak. Biz her türlü şekilde bu sezon oynamamız gereken basketbolu en iyi şekilde sahaya yansıttık. Daha iyisini yapabilirdik tabii ki. Bu noktada rakip olarak kimin geldiği  çokta önemli bir şey değil. Bizim için önemli olan ev sahibi avantajını iyi kullanmak ve Final-Four biletini olabildiğince çabuk bir şekilde kapmak" dedi.
"ŞAMPİYONLUĞA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"
Düşme hattındaki takımlara karşı farklı bir ciddiyetle oynamaları gerektiğini ifade eden Sinan Güler, "EuroLeague ile lig ayrı bir maraton gibi gözükse de bizim her türlü takım performansını yukarı çekmek adına, motivasyonumuzu yukarı çekmek adına önemli maçlar oynuyoruz. Ligde de şuanda oynadığımız takımların hepsi düşme hattında olan takımlar. Onlara karşı oynamamız gereken farklı bir ciddiyet var. Çünkü, onlarda bir motivasyonla bize karşı çıkıyorlar. Biz ligi 1'inci bitirmek ve bütün avantajlarımızı lige taşımak, şampiyonluğa kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sinan Güler'in açıklamaların ardından basketbolcular taraftarlara imza dağıtıp fotoğraf çektirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İmza gününden detaylar
-Sinan Güler'in açıklamaları
-Taraftarlardan detaylar
 

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