Fenerbahçe Doğuş, Jason Thompson'ı transfer etti

İSTANBUL, ()

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı pivot Jason Thompson'ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, uzun yıllar boyunca NBA'de forma giymiş tecrübeli pivot Jason Thompson ile 2017-2018 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Birleşik Amerikalı Jason Thompson ile güçlendirdi.

2.11 cm boyunda olan ve hem dört hem de beş numaralı pozisyonlarda forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek.

Jason Thompson'a Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı 'her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz."