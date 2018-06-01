Fenerbahçe Doğuş finale yükseldi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),()

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Ziya Özorhon (xxx), Mehmet Şahin(xx)

BANVİT: Thomas 5 (xxx), Şehmuz 2 (xxx), Kulig 28 (xxx), Tolga (xx), Can 3 (xx), Rautins 11 (xxx), Rıdvan 2 (xx) , Taylor 11 (xxx), Caloiaro 11 (xxx), Ragıp (xx)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 11 (xxx), Melih 14 (xxx), Wanamaker 16 (xxx), Sloukas 8 (xx), Guduric 2 (xx), Vesely 14 (xx), Sinan, Ali Muhammed 10 (xx), Ahmet 9 (xx), Datome (x)

1'İNCİ PERİYOT: 16-27

İLK YARI: 30-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-64

Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3'üncü karşılaşmasında Banvit’i 84-73 yenen Fenerbahçe Doğuş seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi. Fenerbahçe Doğuş finalde, Anadolu Efes - TOFAŞ serisinde tur atlayan takımla karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasıyla basketler de peş peşe gelmeye başladı. Fenerbahçe Doğuş'ta Ali Muhammed, Melih ve Ahmet’in basketlerine Banvit, Caloiaro, Rautins ve Kulig ile cevap verdi. İlk 5 dakikaya Fenerbahçe Doğuş 15-10 önde girdi.

İkinci periyot Kulig’in üçlük basketiyle başladı: 19-27. 17’nci dakikada Fenerbahçe Doğuş taraftarlarının küfürlü tezahüratları nedeniyle anons yapıldı ve oyun bir süre durdu. Yeniden başlayan oyunda Sloukas, Guduric ve Can Altıntığ’ın karşılıklı basketleriyle geçen son 2 dakika sonunda devreyi Fenerbahçe Doğuş 48-30 galip bitirdi.

18 sayılık farkın getirdiği rahatlıkla oyuna başlayan konuk ekip periyoda Ahmet’in pota altı basketiyle başladı. Banvit’in ilk sayısı da Kulig’in üç sayılık basketiyle geldi: 33-52. Üçüncü periyodun bitimine 3.41 dakika kala 4 Türk oyuncusunu parkeye süren Banvit, Rıdvan’ın basketinden sonra son hücumdan boş dönünce periyodu Fenerbahçe Doğuş 64-50 önde bitirdi.

Final periyoduna Banvit 5 Türk oyuncusuyla oyuna başladı ve genç Şehmuz’un smaç basketi büyük alkış aldı. Mola sonrası ilk hücumlardan Banvit’in boş dönmesini konuk ekip değerlendiremeyince Banvit, Caloiaro ile değerlendirdi: 54-68. Karşılaşmanın bitimine 6 dakika kala Kulig ile geriden gelen Banvit sert savunmasıyla Fenerbahçe Doğuş’a sayı imkanı vermedi. Mola sonrası Banvit, Taylor ile döndü. Bu dakikalarda skor bulmakta zorlanan ve 2 dakika skor üretemeyen Fenerbahçe Doğuş bitime 3.33 dakika kala Ahmet Düverioğlu ile skor üretti: 65-76. Son dakikalarda karşılıklı basketlerle zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Doğuş finale kaldı.

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