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Fenerbahçe Doğuş evinde güldü

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 79-74 İSTANBUL, () SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Sasa Pukl, Sreten Radovic, Jakub Zamojski FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 12, Melli 9, Melih, Wanamaker 16, Sloukas 4, Nunnally 5, Guduric 18, Vesely 9, Sinan...

Fenerbahçe Doğuş evinde güldü

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia: 79-74

İSTANBUL, ()

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Sasa Pukl, Sreten Radovic, Jakub Zamojski
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 12, Melli 9, Melih, Wanamaker 16, Sloukas 4, Nunnally 5, Guduric 18, Vesely 9, Sinan 3, Dixon 3, Ahmet, Datome
BASKONIA: Vildoza 3, Timma 10, Voigtmann 11, Huertas 2, Beaubois 4, Janning 10, Diop, Granger 7, Poirier 6, Jones 4, Shengelia 15, Garino 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-22
İLK YARI: 36-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-59

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia'yı 79-74 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 22-18 önde geçti. 2'nci periyotta savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Doğuş, 18-16'lık çeyrek skoru yakalarken, Baskonia devreye 2 sayı farkla önde girdi: 36-38.
3'üncü periyotta rakip potaya 27 sayı gönderen sarı-lacivertliler, kendi potasında ise 21 sayı görürken, final bölümüne 63-59'luk ev sahibi ekip üstünlüğü ile girildi. Son periyotta da rakibine skor üstünlüğünü vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 79-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip Avrupa Ligi'ndeki 10'uncu galibiyetini tadarken, Baskonia 9'uncu mağlubiyetini aldı.

FOTOĞRAFLI

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