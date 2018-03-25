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Fenerbahçe Doğuş - Eskişehir Basket: 79 - 69

İSTANBUL,() SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Halit Can Cihan FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 7, Melih Mahmutoğlu 16, Guduric 2, Vesely 2, Ahmet Düverioğlu 10, Ali Muhammed 9, Egehan Arna 6, Nunnally 7, Thompson...

Fenerbahçe Doğuş - Eskişehir Basket: 79 - 69

İSTANBUL,()

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Halit Can Cihan
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 7, Melih Mahmutoğlu 16, Guduric 2, Vesely 2, Ahmet Düverioğlu 10, Ali Muhammed 9, Egehan Arna 6, Nunnally 7, Thompson 5,Sinan Güler 4, Melli 9, Barış Hersek 2
ESKİŞEHİR BASKET: Caner Erdeniz 3, Buğrahan Tuncer 3, Baron 18, Ayres 8, Kravtsov 27, Berkay Candan 5, Dorukhan Engindeniz, Duncan 5, Arda Berk Kaya 
1'İNCİ PERİYOT: 23-19
DEVRE: 50-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-52
5 FAUL ALAN: 37.51 Ayres (Eskişehir Basket)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Eskişehir Basket'i 79 - 69 yendi. 
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 19'uncu galibiyetini elde ederken, Eskişehir Basker ise 12'nci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attğı 27 sayıyla Eskişehir Basket'ten Viacheslav Kravtsov oldu. 

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