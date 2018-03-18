Fenerbahçe Doğuş - Darüşşafaka: 76 - 69

İSTANBUL,()

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Datome 17, Vesely 11, Nunnally 11, Melli 9, Wanamaker 8, Ahmet 7, Sloukas 6, Melih 5, Sinan 2

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 6, Kidd 16, Muhammed Baygül 2, Sant Roos 4, Eric 3, Emircan Koşut 3, Furkan Aldemir 11, Johnson 11, Kartal Özmızrak 7, Okben Ulubay 3, Cummings 3, Doğuş Özdemiroğlu

1'İNCİ PERİYOT: 18-18

DEVRE: 45-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-54

BEŞ FAUL ALAN: 35.34 Eric (Darüşşafaka)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Darüşşafaka'yı 76-69 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Doğuş 18'inci galibiyetini elde ederken, Darüşşafa 8'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Fenerbahçe Doğuş'tan Luigi Datome oldu.

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