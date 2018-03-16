Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçından notlar

Alex de Souza'ya tribünlerden sevgi gösterisi Mustafa AKIN / İSTANBUL,()  Turkish Airlines Euroleague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova'yı Ülker Spor Salonu'nda konuk ediyor. Zorlu mücadelede Fenerbahçe Başkanı...

Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçından notlar

Alex de Souza'ya tribünlerden sevgi gösterisi

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() 

Turkish Airlines Euroleague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova'yı Ülker Spor Salonu'nda konuk ediyor.
Zorlu mücadelede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter Mahmut Uslu, yöneticilerden Önder Fırat ile Ozan Balaban takımı yalnız bırakmadı.
ÜLKER SPOR SALONU'NDA ALEX TEZAHÜRATLARI
Fenerbahçeli efsane futbolcu Alex de Souza, basketbol maçını izlemek için Ülker Spor Salonu'na geldi.
Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli basketbol takımına destek olmak için salondaki yerini aldı. Brezilyalı futbolcu, salonda bulunan taraftarlar tarafından yoğun tezahüratla karşılandı.
VINCENT JANSSEN DE DESTEK OLDU
Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen de Sarı-lacivertli basketbol takımını destekleyenler arasında yer aldı. Janssen mücadele öncesinde kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314