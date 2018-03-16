Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova: 79 - 81

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() SALON: Ülker HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Damir Javor, Carmelo Paternico FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson (4), Melli (18), Melih, Wanamaker (11), Sloukas (6), Nunnally (10), Guduric (2), Vesely (13), Kalinic (7), Ali Muhammed,...

Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova: 79 - 81

Mustafa AKIN / İSTANBUL,()

SALON: Ülker
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Damir Javor, Carmelo Paternico
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson (4), Melli (18), Melih, Wanamaker (11), Sloukas (6), Nunnally (10), Guduric (2), Vesely (13), Kalinic (7), Ali Muhammed, Datome (8)
CSKA MOSKOVA: De Colo (13), Rudd, Westermann, Rodriguez (10), Vorontsevich (17), Clyburn, Higgins (15), Kurbanov (4), Hines (15), Hunter (7)
1'İNCİ PERİYOT: 23-25
DEVRE: 40-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-54
SON PERİYOT: 79-81
5 FAULLE ÇIKAN: Vesely (Fenerbahçe Doğuş) - Hunter (CSKA Moskova)

Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Doğuş, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı konuk etti. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-lacivertliler, yedikleri son saniye basketiyle 81-79 kaybetti.
Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, bu üstünlüğü koruyamadı. Sarı-lacivertli ekip, CSKA Moskova karşısında ilk periyodu 23-25 geride kapattı. 
2'nci periyoda hızlı başlayan konuk ekip baskılı oyunu ile üstünlüğünü sürdürdü. Fenerbahçe Doğuş, ikinci yarının bitimine 3 dakika kala aradaki farkı 7 sayıya indirdi: 31-38. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin sonlarına doğru vites artırsa da konuk ekip geçit vermeyerek devreden 40-44 üstün ayrıldı. 
3'üncü periyoda iki ekip de etkili oyun ile başladı. Karşılıklı sayılarla devam eden karşılaşmada Fenerbahçe Vesely, Datome ve Guduric'in bulduğu sayılar ile aradaki farkı kapatarak üstünlük sağladı: 53-51. Fenerbahçe iyi oyununu sürdürerek periyodu 58-54 galip tamamladı. 
Son çeyrekte iki ekip de baskılı oyununu sürdürerek birbirine geçit vermemeye çalıştı. Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 30 saniye kala konuk ekip aradaki farkı 6 sayıya çıkardı: 68-74.
CSKA Moskova son saniyede bulduğu basket ile karşılaşmadan 79-81 üstünlükle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314