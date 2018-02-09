Fenerbahçe Doğuş - Brose Bamberg: 77-69

İSTANBUL, ()

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), David Romano (İsrail)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 2, Melli 4, Melih 2, Wanamaker 9, Sloukas 4, Guduric 10, Vesely 26, Sinan, Kalinic 5, Muhammed 3, Ahmet 5, Datome 7

BROSE BAMBERG: Hackett 11, Hickman 10, Wright 6, Zisis 6, Nikolic 7, Staiger 3, Lo, Olinde 4, Edigin, Rubit 1, Heckman 3, Musli 18

1'İNCİ PERİYOT: 16-13

İLK YARI: 42-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-48

THY Avrupa Ligi 22'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Almanya'nın Brose Bamberg takımını 77-69 mağlup etti ve 15'inci galibiyetini aldı. Bamberg ise bu sonucun ardından 14'üncü mağlubiyetini tatmış oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 16-13 üstün geçti. 2'nci periyotta farkı açmaya devam eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-32'lik üstünlükle gitti. 3'üncü periyotta da etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, final bölümüne 61-48'lik skorla giderken, son periyotta da üstünlüğü rakibine bırakmayarak parkeden 77-69'luk galibiyetle ayrıldı.

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