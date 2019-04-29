Fenerbahçe dev rakiplerle özel turnuvada buluşacak

İSTANBUL /

Fenerbahçe Futbol Takımı, 30-31 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek Audi Kupası'nda Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Münih kentindeki Allianz Arena'da düzenlenecek kupada, Fenerbahçe'nin yanı sıra Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Tottenham takımları yer alacak. 6'ncı kez düzenlenecek Audi Kupası'nın yarı finalinde, 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih-Fenerbahçe ve Real Madrid-Tottenham maçları oynanacak. Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı turnuvanın final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 31 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. Organizasyonda maçların 90 dakikalık bölümünde eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım, penaltı atışlarıyla belirlenecek. Kupanın biletlerinin, Bayern Münih'in internet sitesi üzerinden 25 avrodan satışa sunulduğu belirtildi.

