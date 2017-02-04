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Fenerbahçe derbiye hazır

 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında yarın Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat...

Fenerbahçe derbiye hazır

 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında yarın Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 18.00'da başlayan çalışma, 1 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenman, 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, kampa girdi.

İSTANBUL /

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