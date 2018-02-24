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Fenerbahçe derbiye hazır 

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.  Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde...

Fenerbahçe derbiye hazır 

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. 
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-Lacivertli ekip bugün yaptığı antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamladı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Öte yandan Asbaşkanlardan Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu da bugün yapılan çalışmayı bir süre takip ettiler.

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