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Fenerbahçe derbiye hazır

Galatasaray ile yarın saat 20.00’de karşılaşacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde...

SPOR 27.09.2019, 21:47
Fenerbahçe derbiye hazır
Galatasaray ile yarın saat 20.00’de karşılaşacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla birlikte Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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