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Fenerbahçe derbide rahat kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 79-67 mağlup etti.

Fenerbahçe derbide rahat kazandı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 79-67 mağlup etti.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan derbiye etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 19-13 önde geçti. 2'nci periyotta rakip potaya tam 33 sayı gönderen Fenerbahçe, farkı 21'e yükseltti ve devreye 52-31 önde girdi.
3'üncü periyotta farkı indiren Galatasaray, 17-11'lik çeyrek skoru yakalasa da Fenerbahçe periyodu 63-48 önde kapattı. Ev sahibi ekip son çeyrekte farkı tek haneye indirse de, yeniden vites artıran Fenerbahçe farkı açtı ve parkeden 79-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 11'inci galibiyetine uzanırken, Galatasaray 6'ncı mağlubiyetini aldı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanan diğer maçlarda ise sonuçlar şu şekilde:

Hatay BŞB - Beşiktaş: 74-71
Botaş - İstanbul Üniversitesi: 66-50
Samsun Canik Belediye - Mersin BŞB: 70-76
Çukurova Basketbol - Bornova Beckerspor: 145-41
AGÜ Spor - OGM Orman Gençlik: 56-70
Yakın Doğu Üniversitesi - Adana ASKİ: 84-69

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