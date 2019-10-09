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Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun...
SPOR 09.10.2019, 19:07
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 16.30'da başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Bire bir ve ikiye iki hücum-savunma organizasyonları yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmalarla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
DİRAR AMELİYAT EDİLDİ
Fenerbahçe'de kasığında ağrılar bulunan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi. Sezon başından beri iğne yapılan ve sahaya bu şekilde çıkan Faslı futbolcu, milli maçlar arasında operasyon geçirdi. Çift taraflı sporcu fıtığı ameliyatı yapılan Dirar'ın tedavisine başlandı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 16.30'da başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Bire bir ve ikiye iki hücum-savunma organizasyonları yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmalarla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
DİRAR AMELİYAT EDİLDİ
Fenerbahçe'de kasığında ağrılar bulunan Nabil Dirar, çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi. Sezon başından beri iğne yapılan ve sahaya bu şekilde çıkan Faslı futbolcu, milli maçlar arasında operasyon geçirdi. Çift taraflı sporcu fıtığı ameliyatı yapılan Dirar'ın tedavisine başlandı.
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