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Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür

"Büyük Fenerbahçe Taraftarına Teşekkürlerimizle" İSTANBUL / Fenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklama...

Fenerbahçe'den taraftarına teşekkür

"Büyük Fenerbahçe Taraftarına Teşekkürlerimizle"

İSTANBUL /

Fenerbahçe Kulübü, dün akşam deplasmanda Beşiktaş ile 3 - 3 berabere kaldıkları maçta tribünden destek veren taraftarlarına teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Dün akşam, Vodafone Park'ta oynadığımız derbi karşılaşmasında; maç içinde skor ne olursa olsun Çubuklu formayı sonuna kadar büyük bir inançla desteklemeye devam eden, özellikle maçın ikinci yarısında tribünde tarih yazarak maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesinde büyük pay sahibi olan, takımımıza deplasmanı unutturup adeta 'Kadıköy' gibi hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz."
 

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