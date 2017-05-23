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Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması

"Yürütülen bir operasyon kapsamında futbolcumuzun müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştır" İstanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik...

Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması

"Yürütülen bir operasyon kapsamında futbolcumuzun müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştır"

İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 6 aylık takibin ardından 20 adrese yapılan operasyonda onlarca kişi gözaltına alınırken, ifadesine başvurulan isimlerden birinin Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan olduğu sarı-lacivertli kulüp tarafından şu şekilde açıklandı:

"Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Ozan Tufan'ın, bu sabah saatlerinde, kaçakçılık  üzerine İl Jandarma Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştır.
"DOSYADA MAĞDUR DURUMDA OLAN FUTBOLCUMUZ YASAL PROSEDÜRLERİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN İL JANDARMA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AYRILMIŞTIR"
Konuyla ilgili olarak yüzlerce kişinin ifadesinin alınacağı operasyon kapsamında Ozan Tufan, 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin, aracı vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuş, dosyada mağdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Müdürlüğü'nden ayrılmıştır."

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