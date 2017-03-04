Fenerbahçe'den Lens'e başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel Futbol Takımımızın oyuncularından Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefat ettiği haberini, derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Jeremain Lens'in acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Lens ve ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Jeremain Lens, Teknik Direktörümüz Dirk Advocaat ve Yönetim Kurulumuzdan izin alarak, babasının cenaze törenine katılmak üzere bugün ülkesi Hollanda'ya gitmiştir."

İSTANBUL /