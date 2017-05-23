Fenerbahçe'den Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye THY Euroleague'de şampiyonluğuna ulaşan Erkek Basketbol Takımılarını tebrik etmelerinden dolayı teşekkür mesajı yayınladı.

Kulüpten yapılan mesajda şu ifadeler yer aldı;

"İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı Turkish Airlines Euroleague Final Four'da, finale kalarak rakibi Olympiacos'u 80-64'lük skorla mağlup eden Erkek Basketbol Takımımız, şampiyonluğa ulaşarak camiamızı ve ülkemizi gururlandırmıştır.

Ülkemizin her köşesinde heyecanla takip edilen ve sevinçle kutladığımız bu zaferin ardından tebriklerini ileten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimizi sunarız."

İSTANBUL /