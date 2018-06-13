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Fenerbahçe'den KAP'a UEFA açıklaması

Anlaşma 2019-20 sezonunun sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir İSTANBUL,() Fenerbahçe, UEFA'nın bugün aldığı kararlar ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Sarı-Lacivertli ekip, UEFA ile yapılan anlaşmanın...

Fenerbahçe'den KAP'a UEFA açıklaması

Anlaşma 2019-20 sezonunun sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir

İSTANBUL,()

Fenerbahçe, UEFA'nın bugün aldığı kararlar ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Sarı-Lacivertli ekip, UEFA ile yapılan anlaşmanın 2019-2020 sezonun sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: 
"UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi'nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır.  Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir."
FENERBAHÇE ANLAŞMAYI KISMEN YERİNE GETİRDİ
Fenerbahçe, daha önce UEFA ile yaptığı anlaşmada 2015-16 sezonunda 30 milyon Euro, 2016-17 sezonunda 20 milyon Euro, 2017-18 sezonunda 10 milyon Euro hesap açığı vermeyi, 2018-19 sezonunda ise denk bütçe sözü vermişti. UEFA'dan bugün yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip  2017-18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdi.
 

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