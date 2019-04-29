Fenerbahçe'den Datome açıklaması

İSTANBUL /

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncularından Luigi Datome'nin sağ alt baldırında kas yaralanmasına bağlı sakatlık yaşadığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Luigi Datome, 28 Nisan Pazar günü oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının dördüncü çeyreğinde sağ alt baldırında kas yaralanmasına bağlı sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Datome'nin durumu Final Four sürecine kadar gözlemlenecek ve oyuncumuzun son durumuna sağlık durumunun gelişimine göre karar verilecektir."