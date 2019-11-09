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Fenerbahçe'den Cedi Osman'a: "Bir gün neden olmasın?"
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın, "Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp" açıklamasına yanıt verdi. Sarı lacivertli...
SPOR 09.11.2019, 19:20
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'ın, "Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim vardı. Hem taraftarından dolayı, hem de büyük bir kulüp" açıklamasına yanıt verdi.
Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Merhaba Cedi Osman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın? Şimdilik NBA’deki performansını gururla takip edip seni destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Sarı lacivertli kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Merhaba Cedi Osman, mesajını aldık! Bir gün neden olmasın? Şimdilik NBA’deki performansını gururla takip edip seni destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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|P
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|11
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|12
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