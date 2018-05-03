Fenerbahçe'den Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA /

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, kulübün kuruluşunun 111'inci yıl etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Yıldırım'a ziyarette; yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve taraftarlar eşlik etti. Yıldırım başkanlığındaki Sarı-lacivertliler, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Ziyarette ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, darbeciler tarafından ağır yaralanan Gazi Emniyet Müdürü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan ile eski yönetici duayen gazeteci Uğur Dündar da bulundu.

Aziz Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu duygu ve düşüncelerini aktardı:

"Ziyaretinizle camiamıza onurların en büyüğünü yaşattığınız o çok kıymetli günden tam 100 yıl sonra bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ailesi olarak gurur ve mutlulukla huzurunuzdayız. Ziyaretiniz sırasında bahşettiğiniz övgülerinize mazhar olmak bizim için sonsuza kadar taşıyacağımız en büyük onurdur ve yolunuzdan yürümek vazgeçilmez ilkemizdir.

Her türlü zor koşullara rağmen Anadolu'nun her yerinde yanmaya başlayan bağımsızlık ateşi ve kahraman halkımızca kazanılan zaferler işgal günlerinde Fenerbahçe'nin düşman kuvvetleriyle yaptığı, sahadaki savaşlarda bizlerin gücünün ve azminin ilham kaynağı olmuştur.

İstiklal için, vatan için, aydınlık için, milletçe verilen savaşta bütün bir ulus önderliğinizde tek vücut olarak bağımsızlığını ve mevcudiyetini yedi cihana haykırmıştır. Dillere destan kahramanlıklar göstererek canlar feda edilerek kazanılan bağımsızlık savaşı laik, demokratik, modern Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da bizlere bugün dahi ışık tutan ilke ve inkılaplarla mevcudiyetini devam ettirmektedir.

Bugün bir kez daha sizi saygı minnet ve büyük bir özlemle anarken, biliyoruz ki gösterdiğiniz yoldan ilerlediğimiz sürece bu vatan var olacaktır. Bu bayrak dalgalanacak ve hep bir ağızdan "korkma! sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! diye haykıracağız.

İlke ve inkılaplarınızın sonsuza kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yolunu aydınlatacağına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak camiam adına, namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum."

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