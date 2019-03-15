Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Demir Grup Sivasspor maçının 11'inde bir önceki maça göre 4 değişiklik yaptı. Yanal, Sivasspor maçında Volkan, Eljif, Jailson Serdar'ın yerine Harun, Sadık, Mehmet Topal, Ayew'e görev verdi. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in haricinde sakatlıkları bulunan Valbuena ile Dirar forma giyemedi.

Öte yandan Yanal, İslam Slimani ile Michael Frey'i 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

MEHMET TOPAL İLK 11'DE

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Mehmet Topal, Sivasspor maçında formasına kavuştu. Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maça arka adalesinde ağrı ile çıkan ve sonrasındaki hafta Medipol Başakşehir maçında görev alamayan Mehmet Topal, Demir Grup Sivasspor maçına yetişti. Topal, ilk 11'de yer aldı.

KALE HARUN'A EMANET

Sarı-lacivertli ekipte kaleci Harun Tekin, Sivasspor maçı ile ligde 8 maç sonra forma giydi. Ligde en son 17'nci haftada Antalyaspor maçında görev alan Harun, 26'ncı haftada Kadıköy'de kaleyi koruyan isim oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, Volkan Demirel'i ise yedek soyundurdu.

ÇANAKKALE UNUTULMADI

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde iki takım futbolcuları ve hakemler bir arada sahaya çıktı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı sebebiyle iki takım futbolcuları ile hakemler ellerinde ''Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale'' yazılı pankart ile sahaya çıktı. Mücadele öncesinde şehitler için de saygı duruşunda bulunuldu.

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