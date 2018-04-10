Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı 

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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