Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: 2-1

Mustafa AKIN / İstanbul,()

STAT: Ülker

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

FENERBAHÇE: Harun - Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal (Dk.54 Mehmet Ekici), Tolgay (Dk.85 Jailson), Moses, Zajc (Dk.72 Alper), Ayew, Soldado

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Fatih, Bjarsmyr (Dk. 90+1 Erdoğan), Papp, Ziya, Ndinga, Hakan, Douglas, Özer Hurmacı (Dk.84 Mert Yandaş), Emre Kılınç, Diabate

GOLLER: Dk. 74 Soldado, Dk.86 Mehmet Ekici (Fenerbahçe) - Dk.73 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Sadık, Harun, Moses (Fenerbahçe) - Bjarsmyr, Mert Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

32’nci dakikada Moses’in soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Soldado’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan’da kaldı.

42’nci dakikada Hasan Ali’nin pasında topla buluşan Moses’in ceza sahası dışından vuruşunda top dışarı gitti.

57’nci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Moses’in vuruşunda kaleci Tolgahan topu yumrukladı. Altıpas içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ayew’in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

68’inci dakikada Özer Hurmacı’nın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Papp’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

73’üncü dakikada Ndiga’nın pası ile buluşan Emre Kılınç, topu içeri aktardı. Penaltı noktası sağında topla buluşan Özer’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

74’üncü dakikada Hassan Ali’nin ceza alanına gönderdiği uzun pas Ziya Erdal’dan sekti. Seken topu önünde bulan Soldado’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

80’inci dakikada Moses’in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ayew’in vuruşunda kaleci Tolgahan, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

86’ncı dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Mehmet Ekici’nin gelişine vuruşunda top kaleci Tolgahan’ın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 2-1.

90+4’üncü dakikada ara pasında ceza sahasına giren Moses’in vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

MÜCADELEYİ 32 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maçı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabaka boyunca statta bulunan taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ile takımlarına destek oldular.

(FOTOĞRAFLI)