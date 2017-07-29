Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan toplantısı yapıldı

Mosturoğlu: "3 Temmuz FETÖ/PYD kumpaslarının başyapıtıdır"

"Fatih Terim konusunun takipçisi olacağız"

Vefa Küçük: "Keşke 2011'de Fenerbahçe'nin söyledikleri dikkate alınsaydı"

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'mizde yapıldı. YDK Başkanı Yüksel Günay'ın başkanlığındaki toplantıya Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve çok sayıda kurul üyesi katıldı.

Öte yandan gelecek sene yapılacak seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu daha önce açıklayan eski yönetici Ali Koç da toplantıyı takip etti.

VEFA KÜÇÜK: "KEŞKE 2011'DE FENERBAHÇE'NİN SÖYLEDİKLERİ DİKKATE ALINSAYDI"

Toplantıda kısa bir konuşma yapan YDK Başkanı Vefa Küçük, sözlerini 15 Temmuz kalkışmasına ayırdı. Küçük, "15 Temmuz'da ülkemiz bir felaket yaşadı. Bizler bunu, 3 Temmuz 2011'de yaşadığımız, karşılaştığımız kumpas sonucu ülkede bazı tehlikelerin baş göstereceğini ilgili makamlara söylemiştik. Birçoğu bunu Fenerbahçe'nin meselesi sanıp belli kesim bunları ciddiye almadı. Ama işin ciddiyeti 15 Temmuz'da anlaşıldı. Bu başkaldırıyı önlemek için tüm güvenlik güçleri Fenerbahçeliler ve Türk Milleti buna karşı geldi. Keşke 2011'de söylediklerimiz dikkate alınsaydı da bu kadar şehit ve gazi vermeseydik" diye konuştu. Vefa Küçük, bundan sonra da teyakkuz halinde olunması gerektiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Kulübümüz de var olacak" diye konuştu. Başkan ve yönetimin Kulübün menfaati doğrultusunda yararlı faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Küçük, "Başarıyla devam eden bir süreç. Ülkedeki tüm çalkantılara rağmen çok yararlı hizmetleri birlikte görüyoruz. İnşallah kulübümüz gelecekte daha iyi noktalara gelecektir" diye konuştu

MOSTUROĞLU: "3 TEMMUZ FETÖ/PYD KUMPASLARININ BAŞYAPITIDIR"

Yönetim Kurulu adına faaliyet raporunu Asbaşkan Şekip Mosturoğlu okudu. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayının iki önemli tarih ihtiva ettiğini belirten Mosturoğlu bunlardan birinin 3 Temmuz, diğerinin de 15 Temmuz olduğunu söyledi.

"3 Temmuz FETÖ/ PYD kumpaslarının başyapıtıdır" diyen Mosturoğlu, "Büyük Fenerbahçe taraftarı kumpasın ilk gününden itibaren şanlı bir direniş gerçekleştirmiştir. 3 Temmuz 2011 de başlayan direniş tüm ülkeye örnek olmuştur. 3 Temmuz için en büyük beklentimiz mahkeme tarafından verilen beraat kararının Yargıtay'ca da onanmasıdır" dedi.

Bu kumpası yapanların yargılandığını hatırlatan Mosturoğlu ardından tazminat süreçleri başlayacağını yineledi.

"FENERBAHÇE'NİN YERİ BELLİDİR"

15 Temmuz ile ilgili Fenerbahçe'nin duygu ve düşüncelerininkulübün internet sitesinden açıklandığını belirten Mosturoğlu, "Fenerbahçe'nin duruşu bellidir. Gazi Mustafa Kemal'in açtığı yolda milletimiz hiçbir güce boyun eğmeyecektir. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiasının durusu ve yeri bellidir. Darbe kalkışmasına karşı başlatılan direnişte şehit olanlara Allahtan rahmet gazilere uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

"FUTBOLDA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Yatırımların sürdüğünü belirten Mosturoğlu üniversite çalışmalarının devam ettiğini, gelecek yıl Silivri'deki yerleşkede eğitime başlanacağını bildirdi.

"Futbol Takımımız Sayın Aykut Kocamana ve ekibinin belirlediği yeniden yapılanma sürecini sürdürmektedir" diyen Mosturoğlu, UEFA ile yapılan anlaşmaların kulübün gelir ve gideri ile ilgili olmadığını ifade ederek, "Kur farkı zararı işimizi zorlaştırmaktadır" şeklinde konuştu.

Gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Mosturoğlu, kombine adetinin 16 bini forma satışının 45 bini geçtiğini bildirdi.

"BASKETBOL TAKIMIMIZ UNVANLARINI KORUYACAK"

"Basketbol takımı geçen sene elde ettiği unvanlarını bu sene de koruyacaktır" diyen Mosturoğlu, ayrılanlara teşekkür gelenlere başarılar diledi. Mosturoğlu diğer şubelerdeki faaliyetleri ve sporcuların gerek Fenerbahçe forması ve gerekse milli forma altında elde edilen başarılarını da anlattı.

"FATİH TERİM KONUSUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Denetim Kurulu Raporunun okunmasının ardından üyeler görüşlerini belirten konuşmalar yaptı. Bunlara cevap vermek için tekrar kürsüye gelen Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin transfer yasağının olmadığını UEFA ile 4 yıllık bir anlaşmasının olduğunu, bunun amacının da kar zarar rasyosunu belirli bir düzeye çekmek amacı taşıdığını bildirdi.

Mosturoğlu, anlaşmaya göre 4 yıllık sürede futbolda en faza 1. yıl 20 milyon Euro, 2. yıl 15, 3. yıl 5 ve 4 yıl da 0 zararın öngörüldüğünü belirtti.

Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiyse tazminat almasının söz konusu olmayacağını ve bunun takipçisi olacaklarını belirterek, sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıdan görüntüler

- Açıklamalar

İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)