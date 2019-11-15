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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürdü
İSTANBUL,() - Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal...
SPOR 15.11.2019, 13:32
İSTANBUL,() -
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra üç grup haline ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip idmanın son bölümünde ise defans ve hücum varyasyonları gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Max Kruse ile Vedat Muriç hazırlıklarını özel program dahilinde sürdürürken kaptan Emre Belözoğlu takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
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