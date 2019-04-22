Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde ağırlayacağıTrabzonspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.