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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1 Eylül Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3'üncü hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör...

SPOR 30.08.2019, 14:01
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1 Eylül Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3'üncü hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00’da başlayan antrenmanda oyuncular 2 gruba ayrıldı. İlk grup salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, 2'nci grup ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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